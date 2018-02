× Erweitern Spider Murphy Gang

I ziags net aus mei Rock n Roll Schua! Diese Songzeile aus dem gleichnamigen Song der Spider Murphy Gang (für des bayrischen Unkundige:

Ich ziehe meine Rock n Roll-Schuhe nicht aus!) sagt eigentlich alles: die Spider Murphy Gang ist noch da. Und nicht nur das sie ist besser als je zuvor. Die Veröffentlichung von Hits wie Skandal im Sperrbezirk ist nun schon mehr als 25 Jahre her aber die Live-Konzerte der Band sind immer noch packende Performances einer exzellenten Band, die den Rock n Roll im Blut hat und in den Fingern.Wer bislang die Spider Murphy Gang nur von ihren Platten kennt, sollte sich daher unbedingt mal auf einem der vielen Gigs der Band blicken lassen: da rocken die Gitarren, das Piano rollt in bester Boogie-Manier und die ganze Band versprüht Spielfreude und gute Laune, dass niemand auf die Idee käme, hier Veteranen aus den Achtzigern vor sich zu haben.Nach langer Bandgeschichte, vielen Erfolgen, kleineren Rückschlägen und einigen unvermeidlichen Besetzungsveränderungen ist die Spider Murphy Gang da angekommen, wo Günther und Barny sich in ihrer Jugend immer schon hingeträumt haben: auf der Bühne, schwitzend und voll damit beschäftigt, dem Publikum eine deftige Rock n Roll-Party zu servieren.