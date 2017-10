Auf der Suche nach den verschütteten Wahrheiten unserer ZeitTheater des Gerüchts (Nationaltheater Mannheim)Dauer: 80 MinutenWie entstehen Gerüchte? Und wem nutzen sie? Kann man heute überhaupt noch irgendjemandem trauen? Das Thema „Flüchtlinge" hat in Deutschland Hochkonjunktur, dabei scheint das Denken zunehmend durcheinander zu geraten – in diesem Wirrwarr aus Vorurteilen wird nun aufgeräumt.Die gesellschaftlichen Umbrüche dieser Zeit werden begleitet von widersprüchlichen Nachrichten, emotionalen, statt auf Fakten basierenden Wahlkämpfen und den wildesten Gerüchten. Im Stile eines unterhaltsamen Fernsehabends versucht diese Produktion zu entschlüsseln, was wir hier Lebenden – aber auch die Ankommenden – wirklich denken. Hierfür werden die unterschiedlichsten Genre-Schubladen geöffnet. Entstanden ist ein Crossover aus Poetry Slam, Recherche-Theater und Live-Happening, das vergnüglich mit (Vor-)Urteilen und Gerüchten spielt. Dabei ist Spiel ohne Grenzen ebenso widersprüchlich wie die gesellschaftliche Realität selbst. Nicht verwunderlich, wenn das Publikum am Ende verwirrt, aber nachdenklich zurückbleibt.„Theater im Talkshow-Format! Hier werden haltlose Gerüchte und skrupellose Vorurteile aufgetischt, die nur allzu gut den immer lauter werdenden Rechtspopulismus dieser Tage widerspiegelt. Ein Spiel ohne Grenzen, das uns nicht nur die Lächerlichkeit derartiger Stereotypen vor Augen führt, sondern auch Scham – wenn nicht sogar ein wenig Bedrückung – aufkommen lässt. Unterhaltend, sarkastisch und hochaktuell!“ Sandra Potsch, JurymitgliedMit: Belal Mahfouz, Emmanuel Owunungo, Adnan Rajabi, Klaus Rodewald, Sven Prietz und Nektarios Vlachopoulos; Inszenierung: Burkhard C. Kosminski; Bühne: Florian Etti; Kostüm: Ute Lindenberg; Multimedia: Nils Blumenkamp, Belal Mahfouz; Musik: Emmanuel Owunungo, Adnan Rajabi; Projektkoordination: Maya Maurer; Licht: Damian Chmielarz, Wolfgang Schüle; Dramaturgie: Carolin Losch