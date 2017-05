Spiel- und Spaßnachmittag

Für Kinder von 5 bis 7 Jahren.

Wir entdecken die Welt der Zünfte und gestalten am Schluss eine eigene Zunfttruhe. Museumsmaus Marli und Hannes Hahn laden Kinder von 5-7 Jahren ein, gemeinsam mit ihnen die Welt der Zünfte zu erkunden: Was hat eigentlich eine Schere mit der Schneiderzunft zu tun und welche Schätze haben die Zünfte in ihren Truhen verborgen? Auf diese und viele andere Fragen haben die beiden zusammen mit der Museumspädagogin eine Antwort. Zum Schluss gestalten die Kinder ihre eigene kleine Zunfttruhe, die sie dann mit nach Hause nehmen dürfen.

Ein Nachmittag mit Sylvia Lierau