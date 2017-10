Flugschriften an die frühreformatorische Gemeinde in Rottenburg

Eine stattliche Reihe von zehn gedruckten Flugschriften war an die bereits um 1524 bestehende frühreformatorische Gemeinde in Rottenburg am Neckar gerichtet. Verfasser sind die frühen Anhänger Martin Luthers und der Reformation Andreas Keller und der ehemalige Franziskaner Johann Eberlin von Günzburg, später einer der wichtigsten Akteure der Reformation in der Freien Reichsstadt Ulm.

Der Vortrag wird erstmals inhaltliche Einblicke in diese bislang nur am Rande beachteten, jedoch sowohl thematisch als auch historisch für die Wirkungsgeschichte und Umsetzung reformatorischen Gedankenguts höchst bedeutsamen Texte vermitteln.

Prof. Urban, langjähriger Leiter des Diözesanmuseums Rottenburg, ist Autor zahlreicher Beiträge im historischen und kunstgeschichtlichen Bereich.