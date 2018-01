Spielraum. Kunst, die sich verändern lässt - Finissage

Kooperation mit dem Oberösterreichischen Landesmuseum, Landesgalerie Linz

3.2. – 22.4.2018

Öffnungszeiten: Di. 13-18 Uhr, Mi./Fr.-So. 11-18 Uhr, Do. 11 – 18 Uhr

„Es bewegt sich alles, Stillstand gibt es nicht“, schreibt Jean Tinguely in seinem Manifest Für Statik, das der Schweizer Künstler im Jahr 1959 aus einem Flugzeug über Düsseldorf abwarf. Dieses Zitat kann als Motto für diese Ausstellung gelten, die das Phänomen der Bewegung, der Interaktion und der Veränderbarkeit von Kunstwerken durch den Betrachter zum Thema hat. Variable Kunstwerke ermöglichen ein Verschieben, Umstecken, Bewegen und in manchen Fällen sogar ein komplettes Neuarrangieren von Bestandteilen der Arbeiten, sodass sie den Rezipienten eine ungewöhnlich aktive und lustvolle Annäherung an Kunst erlauben. (Auszug aus dem Vorwort zum Ausstellungskatalog)

Die Sammlung Peter C. Ruppert – Konkrete Kunst in Europa nach 1945

Rendezvous der Länder

Die Städtische Sammlung mit Nachlass Emy Roeder

Freitag, 02.02., 18.30 Uhr Ausstellungseröffnung: Spielraum. Kunst, die sich verändern lässt

Samstag, 03.02., Benefizveranstaltung Soroptimisten

Sonntag, 04.02., 11.15 Uhr Führung: Spielraum. Kunst, die sich verändern lässt, Almut Schaffrath

Sonntag, 04.02., 11 Uhr Brunch im Museumscafé (vegetarisch/vegan)

Sonntag, 04.02., 15.00 – 17.00 Uhr, Soundtours, Beats vor Kunst (Elizabeth Wurst)

Sonntag, 11.02., 11.15 Uhr Führung: Spielraum. Kunst, die sich verändern lässt, Rudi Held

Dienstag, 13.02. (Faschingsdienstag): Das Museum bleibt geschlossen.

Sonntag, 18.02., 11.15 Uhr Führung: Spielraum. Kunst, die sich verändern lässt, Liane Thau M.A.

Sonntag, 25.02., 11.15 Uhr Führung: Spielraum. Kunst, die sich verändern lässt, Almut Schaffrath und 15.00 Uhr: Liane Thau M.A.