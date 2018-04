Am Freitag, 4. Mai, um 20 Uhr, sorgt Tante Polly mit ihrem Spielzeit-Eröffnungskonzert für die musikalische Eröffnung der Festspielzeit.

Nachdem die drei Musiker bereits im Vorjahr mit ihren Konzerten im Haller Theaterzelt und im Anlagencafé für begeisterte Stimmung sorgten, werden sie diesmal zunächst die Haalhalle mit ihrer typischen Mischung aus Seeräuberswing, Polkajazz und Songwriter-Rock einheizen. Im Rahmen dieses Eröffnungskonzerts wird Intendant Christian Doll auch einen unterhaltsamen Ausblick auf die kommende Spielzeit geben. Im Laufe der Saison laden Tante Polly dann zu Late-Night-Talks und Wohnzimmerkonzerten in die gemütliche Cocktailbar „Olli’s Café und Bar“ direkt unterhalb der Großen Treppe ein. An vier Mittwochabenden um 22.45 Uhr haben die drei Hamburger Jungs in der Reihe „Die Pollys bei Olli’s“ verschiedene Mitglieder des Ensembles zu Gast – und die Figuren, die sie verkörpern. „Wir freuen uns darauf, die berühmten Bühnenfiguren von der Haller Treppe einmal privat kennenzulernen und Ihre Spontaneität und Musikalität zu testen!“, kündigt Bandleader Dominik Dittrich an.