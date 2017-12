Spionage, Erpressung, Mord - Comedy Krimi Dinner

Der Kriminalhauptkommissar Schröder ist mal wieder während der Arbeit eingeschlafen. Riskant, denn sein Chef hat gedroht, die Dienststelle zu schließen, sollte das nochmal vorkommen. Ob sein neuer Kollege Pit Zimmermann eine große Hilfe ist wird sich zeigen, denn: man hatte ihn zwangsversetzt weil …. na, das finden Sie am besten selbst heraus.

Fakt ist, dass Susi spurlos verschwunden ist. Ausgerechnet an Schröders Geburtstag geht nun auch noch ein anonymer Anruf ein, jemand hat Geräusche gehört! Wenn das keine Ente ist, kann KHK Schröder vielleicht doch noch zeigen was in ihm steckt und dieses alte Malheur wieder gerade biegen.

An diesem Abend fließt mit Sicherheit die ein oder andere Lachträne. Der Höhepunkt gebührt in gewohnter Manier dem Publikum, versprochen!

Erleben Sie „Spionage, Erpressung, Mord“ in neuer Besetzung – wieder mit viel Herzblut und Musikalität! Passend dazu kredenzt die Palatin Küche ein exquistes 4-Gänge-Menü. Wir laden zum Aperitif ab 18 Uhr!

Unser Menü

Seeteufeltournedo auf Gewürzbulgur im Pepperoni-Sud***Aufgeschlagenes Zitronengras-Kokossüppchen mit gebratener Garnele***Lammnüsschen in der Gemüsewiese mit Kartoffelgratin und Zwiebelmarmelade***Feinstes von Valrhona Schokolade mit Passionsfruchtgelee und Erdnussbutter-Eis

Unser vegetarisches Menü(bitte informieren Sie uns nach Kartenkauf, wenn Sie vegetarisch speisen möchten, Tel.: 06222 582-640)

Salat von gebratenen Pfifferlingen mit Nadelbohnen, Cherrytomaten & Rucola***Aufgeschlagenes Maronensüppchen mit Trüffelöl***Kohlrabi mit Steinpilzfüllung auf Trüffelsahne mit gebratenen Fingernudeln und confierten Gemüsen***Feinstes von Valrhona Schokolade mit Passionsfruchtgelee und Erdnussbutter-Eis