SPIRIT OF GAIA - eine friedliche und entspannte Atmosphäre in der Respekt und Toleranz gegenüber anderen Menschen an erster Stelle stehen. Goa / Psytrance ist nicht nur eine Musikrichtung, sondern eine Philosophie. Während sich die Wahrnehmung völlig auf den Moment konzentriert und sich dem Rhythmus der Musik widmet entsteht ein positives Energiefeld das auf alle Besucher übergeht - Fette Kicks und massive Basslines - SPIRIT OF GAIA – ein stark betontes Gemeinschaftsgefühl in einer technisierten, unpersönlichen Zeit