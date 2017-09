Wer kennt sie nicht: Smokie, die in den 70er Jahren mit Hits wie "If you think you know how to love me", "I'll meet you at midnight", "Living next door to Alice", "Wild Angels" und vielen mehr die Charts stürmten.

Leider wurde es nach dem tragischen Unfalltod von Leadsänger Alan Barton 1995 still um die erfolgreiche Band.

Heute steht Dean Barton, Alan Bartons Sohn, der diese unverwechselbare raue und

doch gefühlvolle Stimme seines Vaters geerbt hat, als Frontmann auf der Bühne von Spirit of Smokie.

Gemeinsam mit Ron Kelly, Gründungsmitglied der Band, die später als ‚Smokie‘ für Furore sorgte, Gitarrist Andy Whelan und Bassist Graham Kearns (die alle gute

Freunde von Alan Barton waren) führen sie den stimmgewaltigen Smokie-Sound fort und begeistern mit den großen Smokie-Hits, bereichert durch eigene Kompositionen und solchen aus der Feder von Deans verstorbenen Vater, ihr internationales

Publikum.

Moderner, rockiger, und dennoch mit dem unverkennbaren Smokie-Sound der 70er Jahre.

Jedoch nicht nur in voller Besetzung - auch mit der rein akustische Darbietung der drei Frontmänner, die sie nun erstmalig im Rahmen ihrer "Live & Acoustic Tour" auch

in Deutschland präsentieren:

Mit der faszinierenden Stimme und charismatischen Performance Dean Bartons und der herausragenden Qualität seiner Bandkollegen ein Live-Erlebnis der Extraklasse -

einzigartig, beeindruckend, emotional und mitreißend.