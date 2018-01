Sportlerparty: Fasching 2018

× Erweitern Sportlerfasching

Die Sportler feiern Fasching - legendär!2 Floors // Shot o'clock // Beerpong // Spiele // Konfetti // Fotobox► SPECIALS♥ 100l Beerpong-Nahrung // bis 0 Uhr könnt ihr bei uns ganz sportlich ne Runde Beerpong zocken! Wir sponsern Tische, Red-Cups und 100l Frei-Bier.♥ Die närrischen 5 Minuten // Zu jeder Schnapszahl-Uhrzeit läuten wir für euch die närrischen 5 Minuten ein und hauen Shots für 1€ raus.♥ Konfetti-Kanonen // Denn Fasching ohne Konfetti ist kein Fasching.♥ Fotobox // Wir haben wieder eine Fotobox am Start für alle die sich in Ihrem Kostüm ablichten lassen wollen.♥ Gewinnspiel // Ladet eure besten Faschingsfotos live im Event hoch und wer sich die meisten Likes abholt chillt mit seinen Freunden in der VIP Lounge und gewinnt eine Flasche Vodka & Redbull!♥ Spiele, Spiele, Spiele....lasst euch überraschen!► MUSIK:♫ MAIN-Floor (Best of Fasching-Hits feat. Mixed-Music)DJ R1CCONE und DJ Marcus Velanus sorgen für beste Stimmung mit ihrem Mix aus Partybeatz und allem nach dem sich das Faschingsherz sehnt. Musik zum Mitgröhlen pur! ♫ CLUB-Floor (Electronic & Urban Clubtunes)ALEJANDRO DIEGO bringt mit seinem einzigartigen Sound alle zum Ausrasten und bietet allen Faschingsmuffeln eine musikalische Alternative!