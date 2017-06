SpoWi Sommer Opening 2017

Komm bunt geh blau war gestern, doch trotzdem lässt sich das ganze Strahlen ohne UV-Schutz 50 und Sonnenbrille sicherlich kaum ertragen.

Am 29.06. steht die legendäre Sommer Opening Sportlerparty im Club 27 auf dem Programm!

In diesem Jahr wird alles dem Neon-Style untergeordnet. Der Club wird so düster und dirty wie mysteriöse schwarze Löcher! Also zieht euch die Leuchtfarben an oder malt sie direkt auf eure schmuckhafte Haut im klassischen Bodypainting-Style!

Für die musikalische Untermalung sorgen wie bereits an der legendären Alaf und Helau Faschingsparty Dj Mitch und Daniele Casaro auf den beiden Tanz- und Zappelflächen im Club!

Natürlich wird auch zusätzlich für zahlreiche Specials gesorgt, die schmackhafter sind als jegliche Millionenjackpots dieses Jahrhunderts!Außerdem ist auch für beste Speisen gesorgt! Ab 23.00 Uhr liefert Da Giovanni feinste Pizzen, die auch Johan Lafer oder Alfons Schubeck das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt!

Also wer unter extremen Gedächtnisverlust leidet sollte aus Sicherheitsgründen noch schnell einen Termin bei seinem Tattoostudio des Vertrauens ausmachen und ihn sich stechen lassen!Für alle anderen heißt es nur noch: "Einsteigen, anschnallen Kickdown bis zur Sportlerparty!"