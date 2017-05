Sprach-Welten

Für manche Menschen mit Behinderung gehört das Schreiben zum Alltag. In ihren Texten halten sie Erlebnisse und Beobachtungen, Gedanken und Gefühle fest, oft in poetischer Weise. Der Schauspieler Gotthard Sinn trägt Texte vor von Oleksandr Reznytskyy (Mariaberg), Friedemann Wandel (Reutlingen) und von TeilnehmerInnen der „Wortwerkstatt Wir“ der BruderhausDiakonie Buttenhausen, die ihre „Pyxi-Lyrik“ in kleinen Bändchen herausgeben: Adelheid Allgeier, Irmtraut Junginger, Elisabeth Kübler, Irmgard Lehmann, Andrea Piontek, Klaus Rexin und Katharina Richter. Musikalisch gestaltet wird die Lesung durch Improvisationen eines Accompagnato-Duos, bestehend aus einem Mitglied der Württem­bergischen Philharmonie Reutlingen und einem musikalischen Partner aus einer Einrichtung der BruderhausDiakonie Reutlingen.