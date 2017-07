Sprachpolitik und Sprachpflege in Europa

Der Purismus ist eine ideologische Tendenz in der euro¬pä¬ischen Kultur. Er ist in der Sprache wie auch in der Kunst in Italien und Frankreich in unterschiedlichen historischen Epochen stark repräsentiert. Allerdings wird mit dem Begriff puristisch vieles bezeichnet: Puristisch' ist im Allgemeinen eine Reinheit anstrebende kulturelle Haltung von Men¬schen, Institutionen und Regierungen; puristisch' ist, wer eine reine, perfekt nor¬mierte Sprache vertritt, die den Einzug von Fremdwörtern ablehnt oder gar bekämpft; puristisch' ist, wer sich Neologismen widersetzt oder wer gegen dialektale und regionale Ausdrücke zu Felde zieht.

Der Beitrag möchte einige um diese mehrdeutige Realität des Purismus kreisenden Fragen angehen; sein Schwerpunkt wird dabei die Analyse der Rolle puristischer Sprachkultur und Sprachpolitik im Selektions- und Aus¬bau¬prozess der Norm des Italienischen und des Französischen sein.

Sarah Dessì Schmid ist seit Oktober 2013 Professorin für Romanische Sprachwissenschaft am Romanischen Seminar der Eberhard Karls Universität Tübingen. Nach dem Studium der Italianistik, Philosophie und Geschichte an der Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (1990-1995) war sie Lektorin für Italienisch an der Universität Tübingen sowie am Sprachenzentrum der ETH und der Universität Zürich; später war sie als wiss. Assistentin und Akademische Rätin an den Universitäten Tübingen und Stuttgart tätig. In Tübingen wurde sie 2003 mit einer Arbeit zum Vergleich der Sprachtheorien von Ernst Cassirer und Benedetto Croce promoviert. Sie habilitierte sich 2013 mit einer Arbeit zur verbalen Aspektualität.