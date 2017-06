Spring Games 2017 - Afterparty

Was sonst als der Spaß! Der Spaß kommt immer zu kurz. Nicht aber hier: Nicht bei den SPG! Niemals! :-) Wir fragen sie jedes Jahr - Musiker, Künstler aus ganz Deutschland - habt Ihr Bock drauf? Dann machen wir das.. Alle sagen auf Jeeeeeeeeedestenst.Die Spiele kommen. Die Afterparty wie immer in der halle02!Am 1. Juli wird Heidelberg durchdrehen!Wir spielen schon den ganzen Frühling (...Game changing...)! Der Sommer gehört uns allen!!!Das bedeutet auch dieses Mal:Beat-Sets, Soundsysteme, DJs (die heftigsten) ++ Live-Acts bei der Afterparty in der halle 02 ++ Eintritt VVK 10.- AK 12.-Gebt uns ein "Hell Yeah!!!" für:Suff DaddyFigub BrazlevicTorky Tork & Doz9 GalvDJ Crypt (Snowgoons)Jeezus & Cloud