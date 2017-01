Spuren des Wortes VII

Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Reutlingen. Die bereichernde Begegnung von Kirche und Theater in Form von außergewöhnlichen Gottesdiensten im wunderschönen Ambiente der Katharinenkirche (Rommelsbacher Straße 2) wird auch im siebten Jahr mit wieder ganz neuen literarischen Werken fortgeführt: dafür suchen vier unterschiedliche PfarrerInnen ihre Lieblingsbücher oder eben solche deren Themen sie gerade bewegen und über die sie gerne sprechen möchten aus. Passagen daraus tragen SchauspielerInnen während des Gottesdienstes, z. T. auch dialogisch vor, machen dabei die Figuren und ihre Konflikte wie Gedanken als Ausgangspunkt der Predigt plastisch erlebbar, so dass sich Literatur und Gottesdienst gegenseitig befruchten und der Kirchenbesuch – zumal mit besonderer musikalischer Umrahmung – zum kulturell-spirituellen Erlebnis wird. Sowohl für das Theater als auch die Kirche eine besondere und in jedem Fall bereichernde Begegnung, mit immer wieder anderen Texten, Themen und Beteiligten.