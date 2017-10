Spurwechsel. Ein Film vom Übersetzen

Ist Ironie, etwa die so heitere wie feine Distanziertheit eines Thomas Mann, übersetzbar? Warum wimmelt es in russischen Texten von „Täubchen“ und „Herzchen“? Wird Kafkas Liftjunge Karl Roßmann gegen die Schulter oder in den Hintern gestoßen? Und wie kommt es, dass „aktualnost“ und „Aktualität“ nicht dasselbe bedeuten? Der Film „Spurwechsel“ fragt nach den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen Kulturen, danach, wie sie in den Sprachen zutage treten und wie sie von den Übersetzern gestaltet werden. Jeweils fünf Literaturübersetzer aus dem Deutschen ins Russische und umgekehrt kommen zu Wort: Gabriele Leupold und Sergej Romaško, Swetlana Geier und Michail Rudnickij, Marina Koreneva und Dorothea Trottenberg, Ilma Rakusa und Tat’jana Baskakova sowie Solomon Apt und Thomas Reschke.

D 2003 / Regie: Gabriele Leupold, Eveline Passet, Olga Radetzkaja, Anna Schibarowa, Andreas Tretner / 93 Minuten