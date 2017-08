Die Tübinger Stoke-Boat-Promenaders laden zum Square Dance Schnupperabend ein. Square Dance ist pure Bewegungsfreude in Gemeinschaft und fordert und fördert gleichzeitig Koordinationsfähigkeit und Konzentration. Die Choreographie des Square Dance wird ständig und spontan durch den Caller neu entwickelt und den Tanzenden "zugerufen". Die verschiedenen Tanzfiguren basieren auf traditionellen Volkstänzen der verschiedenen Völker, die in den USA eingewandert sind. Als uramerikanisches Hobby begeistert es Jung und Alt gleichermaßen. Doch nicht nur für die Seele, sondern auch für das leibliche Wohl ist bei unserem großen Potluck-Buffet gesorgt! Also: Let's Dance.

In deutscher und englischer Sprache.

In Kooperation mit den Stoke-Boat-Promenaders, Tübingen.