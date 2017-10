St. Martinszug in Igelsbach

Der Umzug in Igelsbach setzt sich am Samstag, 11.11.2017, um 18.00 Uhr, an der Bushaltestelle im Wiesental in Bewegung. Die Eltern und Kinder laufen über Waldstraße - Hirschweg und Quellweg zur Sängerhalle. Dort feiern wir unseren Abschluss mit der kostenlosen Ausgabe eines Martinsbrötchens. Zum gemütlichen Ausklang bei Kinderpunsch und Glühwein ist natürlich die Sängerhalle für alle geöffnet. Der MGV Igelsbach lädt alle Kinder und Eltern dazu recht herzlich ein.