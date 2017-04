Stadt, Land, Fluss

Die Vielfalt der Benennungsweisen von Orten steht jedem vor Augen, der sich nur ein paar Kilometer wegbegibt. Namen wie Rottenburg, Sülchen, Tübingen, Weil zeigen verschiedene Strategien in der Benennung von Orten, und geben sogar Einblicke in die Siedlungsgeschichte und natürlich auch die Sprachgeschichte.

Anhand von Beispielen bevorzugt aus der näheren Umgebung sollen die Grundlagen der geschichtlichen und etymologischen Betrachtung von Ortsnamen dargestellt werden und auch ein Exkurs zu Flussnamen und vereinzelten Flurnamen angestellt werden.

Wir werden z. B. sehen, dass Flussnamen wie »Neckar« letztlich seit mehr als 2000 Jahren, vermutlich fast 4000 Jahre, in kaum veränderter Form in Gebrauch sind, der Name »Rottenburg« weniger als halb so alt wie der Ort selbst ist, während sich ein Name wie »Schönbuch« in der Form zwar touristisch gut vermarkten lässt, aber mit »schön« nichts zu tun hat.

Dr. Augustin Speyer aus Bieringen ist Professor für deutsche Sprache an der Universität Saarbrücken.