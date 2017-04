Stadtführung zum Thema Reformation in Heilbronn

Im Lutherjahr beschäftigt sich Heilbronn mit den Auswirkungen der Reformation auf die Stadt.

Wie hat Heilbronn die Reformation erlebt?

Neben einem allgemeinen Überblick über die kirchlichen und politischen Zustände in und um Heilbronn um 1500, werden auch besondere geschichtliche Ereignisse in und um die Stadt geschildert. Themen wie der Ablasshandel, der Deutsche Orden, die Stände oder die Not der Bauern werden Thema der Führung sein. Auch die Bedeutung der Kilianskirche wird eine zentrale Rolle spielen.

Treffpunkt ist die Rathaustreppe am Marktplatz.

Erwachsene zahlen 6€, Kinder bis 14 Jahre zahlen 3€.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Tourist-Information in der Kaiserstr. 17 unter Telefon 07131 56 22 70, Fax 07131 56 3349 oder per E-Mail unter info@heilbronn-marketing.de sowie online unter www.heilbronn-marketing.de.