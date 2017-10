× Erweitern Halloween

Zur Einstimmung auf Halloween gibt es in Esslingen am 27.10. und am 29.10. zwei Stadtführungen zum Staunen und Gruseln.

Henker, Mörder, Spukgestalten

Gruselig wird es bei der Geisterführung am Freitag, 27.10., 20 Uhr. Ein Hauch des Todes weht durch die Gassen der Esslinger Altstadt. Vorbei an Häusern und Plätzen, die von tragischen Geschichten zeugen. Die Teilnehmer folgen den Spuren von Opfern, Tätern und Vollstreckern. Wunderbare Tour, um sich auf das diesjährige Halloween-Fest einzustimmen. Pro Ticket 17 Euro.

Spannende Sagen rund um Esslingen

Holger Starzmann, Stadtführer der Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST), führt am Sonntag, 29.10., 16 Uhr wieder unter dem Motto „Sagenhaftes Esslingen“ durch die Gassen der verwinkelten Altstadt.

An ausgesuchten Stellen erfahren die Teilnehmer von skurrilen Geschichten, die sich in der ehemaligen Reichsstadt vor vielen Jahren ereignet haben sollen:

Tragisch zu nennen ist das Schicksal des Postmichels, dem seine Mitmenschen aus Geldgier übel mitgespielt hatten. Die Führung kostet pro Person 8 Euro.

Anmeldung

Eine vorherige Anmeldung ist bei beiden Führungen erforderlich. Esslinger STADTINFORMATION, Marktplatz 16, 73728 Esslingen am Neckar Öffnungszeiten sind: Mo. bis Fr. von 10-18 Uhr, Sa. von 10-16 Uhr.

Telefon 0711 /39 69 39–69, Fax 0711/ 39 69 39–39, info@esslingen-marketing.de, www.esslingen-marketing.de