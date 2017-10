Stadtführung: Ausgrenzung, „Verwertung“, Vernichtung

Die Führung ist eine Ergänzung zur in Crailsheim jährlich stattfindenden Gedenkfeier zur Reichspogromnacht. Dazu laden wir Sie drei Tage zuvor, am Donnerstag, den 9. November 2017, um 18.30 Uhr herzlich an den Standort der früheren Crailsheimer Synagoge in der Adam-Weiß-Straße ein.

Zum 79. Mal jährt sich in diesem Jahr die Reichspogromnacht („Reichskristallnacht“) vom 9. auf den 10. November 1938. Mit ihren Brandanschlägen auf jüdische Synagogen, Übergriffen auf jüdisches Eigentum, der Verhaftung tausender jüdischer Männer und der nochmaligen Verschärfung antijüdischer Verordnungen stellte sie einen vorläufigen Kulminationspunkt der rassistischen NS-Politik gegen die jüdische Minderheit dar. Der Rundgang durch die Innenstadt erläutert die Phasen der nationalsozialistischen Judenverfolgung am Beispiel Crailsheims – von der sozialen Ausgrenzung, über die wirtschaftliche Verdrängung und Ausplünderung bis zur Deportation und Ermordung der jüdischen Menschen in den Vernichtungslagern des Ostens.