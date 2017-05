Viertel nach Sechs - Wein, Genuss und Kulinarik entlang des Neckars

× Erweitern Rathaus Heilbronn Von Memorino - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16726986

Die Führung „Heilbronn für Auge und Gaumen“ am Dienstag, 23 Mai um 18.15 Uhr bietet unterhaltsame Stadtgeschichte entlang des Neckars mit einem kleinen Appetizer-Stopp in der Pfeffer Tagbar.

Stadtführer Hans-Ulrich Dollmann widmet sich den Themen Wein, Genuss und Kulinarik auf einem Stadtrundgang entlang des Neckars. Vom Marktplatz geht es zuerst zum ehemaligen Fleisch- und Gerichtshaus in der Kramstraße. Dort gibt es ein Glas Wein, Sekt oder ein alkoholfreies Getränk und ein kleines Häppchen in der Pfeffer Tagbar. Dabei führt Stadtführer Hans-Ulrich Dollmann in die Geschichte dieses historischen Juwels der ehemaligen Reichsstadt ein. Anschließend nimmt er die Gruppe mit auf einen Rundgang über den Deutschhof und Götzenturm zum Wilhelmskanal. Über den ehemaligen Mühlkanal beim Hagenbucher, die Floßgasse und den Hefenweiler geht es dann zurück zum Ausgangspunkt.

Für den Teilnehmer kostet diese besondere Führung in der „Viertel-nach-Sechs-Reihe“ 25 Euro. Der Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Es können maximal 20 Personen teilnehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich.