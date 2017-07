Stadtführung "Dienstags in der City - Viertel nach Sechs"

× Erweitern Rathaus Heilbronn Von Memorino - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16726986

Die besondere Viertel-nach-Sechs-Führung „Wein Kultur Genuss“ am Dienstag, 11. Juli um 18:15 Uhr verbindet unterhaltsame Stadtgeschichte mit kleinen Appetizer-Stopps in der Heilbronner Gastronomie.

Stadtführerin Bettina Kruck-Hampo zeigt die Perlen der Sehenswürdigkeiten und eine Auswahl kulinarischer Leckerbissen, die die Stadt so zu bieten hat. Die Führung beginnt mit einem kulinarischen Gruß des Insel-Hotels auf der Inselspitze, dem neuen Ausstellungs- und Kommunikationsort der Stadt. Weiter geht der Schlemmer-Rundgang zum Il Buongustaio in der Kirchbrunnenstraße. Hier werden Antipasti gesnackt bevor es im Liberté Café et Bar am Marktplatz einen erfrischenden alkoholfreien Cocktail gibt.

Zum Abschluss geht es in die Wein Villa. Hier findet an diesem Abend eine feierliche Weinprobe mit Häppchen anlässlich des Jubiläumsjahrgangs 2016 statt. 1250 Jahre Weinbau in Heilbronn gedenkt die Heilbronner Weinwirtschaft mit der Präsentation einer edlen Premium-Edition. Mit Häppchen aus der Wein-Villa-Küche und diesen ganz besonderen Tropfen endet die kulinarische Reise durch Heilbronn.

Für den Teilnehmer kostet diese Führung 25 Euro. Der Treffpunkt ist um 18:15 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Brücke. Es können maximal 20 Personen teilnehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information in der Kaiserstr. 17 unter Telefon 07131 56 22 70, Fax 07131 56 3349 oder per E-Mail unter info@heilbronn-marketing.de sowie online unter www.heilbronn-tourist.de