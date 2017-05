Stadtführung: Mit einem Sieder durch die Stadt

"Am Kocher Hall die löblich Stadt, vom Salzquell ihren Ursprung hat,..." mit diesen Worten begrüßt Sie ein echter Salzsieder in historischer Siederstracht zu ihrer Stadtführung. Neben der Stadtgeschichte geht er insbesondere auf die Tradition und Brauchtum der Haller Salzsieder ein. Höhepunkt der Führung ist ein Besuch in dem ansonsten nicht öffentlich zugänglichen Haalamt, dem Haalgerichtshaus der Sieder, mit Einblick in die Genealogiebücher der Siederserbleihen, einem einmaligen europäischen Rechtsdenkmal.