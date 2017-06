Stadtführung "Nachkriegskinder erzählen"

Das Leben der Kinder in der Nachkriegszeit war in Bönnigheim geprägt von Armut, aber auch von Lebensfreude. Man spielte gemeinsam Fangerles und lernte die Winkele im Städtle kennen. Aber auch die Einrichtungen wie Milchhäusle, Gemeinschaftsgefrieranlage, Back- und Waschhaus gehörten zum täglichen Leben. Renate Brenner und Kurt Sartorius lassen ihre Vergangenheit bei dieser Führung wieder aufleben. Viele Anekdoten und persönliche Erlebnisse aus der Kindheit in den 40er und 50er Jahren werden erzählt. Dauer ca. 1,5 h, Preis p. P. 3,-- Euro.

Veranstalter: Kurt Sartorius und Renate Brenner

Veranstaltungsort: Burgplatz