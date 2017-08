Stadtführung: Wein und Weinbau

Was wäre Metzingen ohne den Wein! Seit dem Mittelalter wird in Metzingen Weinbau betrieben. Zeugnis von dieser Tradition legen unter anderem die Sieben Keltern am Kelternplatz ab, die schon Gustav Schwab merkwürdiger als Ägyptens sieben Wunderwerke fand. Der Rundgang führt zu Stätten, die mit dem Weinbau in Verbindung stehen und endet mit einer Weinprobe im Weinbaumuseum, wo die neuesten Jahrgänge probiert werden können.