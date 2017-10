Stagefever - Musical meets Movie - in Concert

Einen zauberhaften Abend mit vielen Höhepunkten aus Musical und Film, interpretiert von Meike Julie Beni und Christian Schöne unterstützt von Felix Meyerle am Klavier. Meike Julie Beni machte sich bereits durch die Tournee mit Rick & Westermann's Musical & More einen Namen und war schon in den unterschiedlichsten Rollen zu hören und zu sehen. Das Musical-Genre gilt als ihr Steckenpferd. Aktuell ist sie als Hauptdarstellerin und Künstlerische Leitung bei "Fabulous - Disney meets Musical" tätig. Christian Schöne studierte zusammen mit Helene Fischer an der Stage & Musical School, Frankfurt. Er spielte Hauptrollen in großen Produktionen wie Les Miserables, 3 Musketiere, Sunset Boulevard, Rocky Horror Show, Saturday Night Fever, Die Päpstin, Der Medicus. Für RTL schlüpfte er im Castingformat DSDS in die Rolle der Kunstfigur "Herr Schöne" und sorgte dort für Topquoten.