Stahlzeit @ Burg Wertheim - Open Air

Stahlzeit – Open Air 2017

Die spektakulärste RAMMSTEIN Tribute Show auf der Burg WertheimRAMMSTEIN hat mit brachialem Sound, rauer Attitüde und dem Spiel mit dem Feuer ein weltweit einzigartiges Genre geschaffen. Die Shows sind explosive Inszenierungen und fulminante Gesamtkunstwerke.

Wenn nun das Team um Sänger Heli Reißenweber mit STAHLZEIT auf Tournee ist, dann ist das weniger ein Coverkonzept, welches mit eingeschränkten Möglichkeiten auf die Bühne gestellt wird, sondern vielmehr eine Tribute Show, die ihrem Original in puncto Aufwand und Detailverliebtheit ganz nahe kommt. Mit absoluter Präzision arrangiert STAHLZEIT nicht nur die Musik in dem für RAMMSTEIN so typisch brachialen Bombast-Livesound, dementsprechend wird auch die Pyro-Show ebenso kompromisslos wie spektakulär umgesetzt.Mit einer Spieldauer von über zwei Stunden und der außergewöhnlichen Kulisse der Burg Wertheim wird es keinen Besucher geben, der nicht auf seine Kosten kommt.