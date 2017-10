× Erweitern Star Wars

Ab Donnerstag, 14. Dezember 2017 präsentieren wir im IMAX 3D Kino Sinsheim "STAR WARS - Die letzten Jedi" in ultrascharfer 4K-Qualität auf Deutschlands größter IMAX-Leinwand. Kurz nach der Filmpremiere findet am Samstag, 16. Dezember 2017 ein Star Wars Aktionstag statt, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Sowohl die Kino-Fans als auch die Museumsbesucher haben die Möglichkeit, sich mit lebensechten Star Wars Figuren zu fotografieren. Die Besucher können ausgestellte Modellbausätze aus Star Wars und anderen Science Fiction Serien begutachten sowie gemeinsam und unter fachmännischer Anleitung an einem Star Wars Kostüm basteln oder sich schminken lassen.