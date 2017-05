× Erweitern Star Wars Tag - Sensapolis

Wir schreiben das Jahr 2017 – ob Jung und Alt, Groß und Klein, Frauen als auch Männern auf der ganzen Welt, der Hype auf Star Wars ist seit 1977 ungebrochen.

Gemeinsam mit den Star Warriors Reutlingen lädt Sensapolis wieder herzlich zum Star Wars Tag ein. Wer also Darth Vader, Boba Fett, Jedis, Stormtrooper und Co. gerne mal persönlich treffen möchte oder wie Luke Skywalker das Lichtschwert selbst schwingen will, kommt nach Sensapolis. Das 16 Meter hohe Raumschiff »Second Solar«, das mitten in SENSAPOLIS gelandet ist, atemberaubende Kostüme und weitere Specials versprechen den Nachwuchsjedis einen unvergesslichen Tag.

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

Die Star Warriors und Sensapolis freuen sich auf die großen und kleinen Star Wars Fans, die auch gerne kostümiert erscheinen können.