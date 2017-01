Ein Kursangebot von Cool Double X in Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund Neckar-Odenwald-Kreis im Rahmen des Landesprogramm STÄRKE

Der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband Neckar-Odenwald-Kreis bietet in Kooperation mit Cool Double X ab Montag, den 30. Januar 2017 in der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes in der Farbgasse 18 in Mosbach den Kurs „Starke Väter braucht das Land!“ an. Der Kurs richtet sich an alle Väter, die eine stabile, positive Beziehung zu ihren Kindern aufbauen möchten und eine aktive Vater-Kind-Beziehung anstreben. Im Kurs werden schwerpunktmäßig Erziehungsthemen, wie beispielsweise Konsequenz/Inkonsequenz, Belohnung/Sanktionen besprochen, aber auch aktiv Anregungen und Ideen der Kursteilnehmer aufgegriffen. „Starke Väter braucht das Land!“ ist geeignet für Väter von Kindern aller Altersgruppen. Der Kurs umfasst sechs Abende á 1,5 – 2 Stunden und beginnt jeweils um 18:00 Uhr..

Bei alleinerziehenden Vätern, Vätern, die in Trennung/Scheidung oder in einer Patchworkfamilie leben oder die vor besonderen erzieherischen Herausforderungen stehen, werden die Kurskosten für die Teilnahme vom Landesprogramm STÄRKE übernommen.