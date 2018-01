Es ist endlich wieder soweit - dieOriginal Starlight Revival Party steht an!

Nach dem durschlagenden Erfolg der letzten Starlight Revival freuen wir uns alle "alten" und "neuen" Gesichter in der Schranne "wieder-"zu sehen. Am Start ist wieder unser Radio 8 Frontmann "DJ Martines", der die Decks bearbeitet und den bekannten Musikmix aus 80er/90er, Freestye, Rock und eine Prise aktuelle Charts abliefert - einfach zum abfeiern wie früher. Diesmal wieder mit einer modernen Licht- & Tonanlage. Aufgrund des großen Andrangs empfehlen wir zeitig zu erscheinen, Karten gibt es wie immer nur an der Abendkasse! Einlass ab 21 Jahren - Ausnahmen ab 18 sind nach Absprache möglich.