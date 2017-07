Start in die Bix Herbstsaison

Zum Saison-Auftakt stellt der Stuttgarter Bachelor-Absolvent Sebastian Stahl im BIX zum ersten Mal sein eigenes Quartett vor. Beeinflusst von verschiedensten Genres hat der Jazzer ein Programm entwickelt, in dem filigran ausgearbeitete Klangwelten, Geschichten, Stimmungsbilder und Atmosphären erschaffen werden, die ihn selbst berühren und inspirieren. Dabei bietet das Vibraphon als tragendes Instrument vielfältige Möglichkeiten, mit seinen sphärischen und gleichzeitig rhythmischen Klängen den Raum zu gestalten, in dem der Zuhörer sich wiederfindet. Es werden ausschließlich Eigenkompositionen zu hören sein, die ausgewählte Elemente aus Film- und Minimal-Musik, aber auch aus freier Improvisation und gregorianischer Kirchenmusik in den Farbenreichtum und die Rhythmik des Jazz einbetten.

Komplettiert wird das Quartett durch Stephanie Zimmermann am Piano, Jan Kappes am Bass und Klemens Fregin am Schlagzeug, die ihre ganz persönliche Note und Spielweise einbringen, wodurch eine spannungs- und facettenreiche Kombination entsteht.