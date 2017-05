Zu vielen Dingen haben wir eine klare Haltung. Wir wissen, wo wir herkommen und oft auch, wo es hingehen soll. Worauf es ankommt im Leben und wie Zusammenleben geht. Wir wissen, wer unsere Freunde sind – und wer nicht dazu gehört. Wir glauben an – etwas. Was wäre, wenn wir uns all dessen plötzlich nicht mehr so sicher sein können?

In „State of Diebenga“ werden Zuschauer*innen zu Spieler*innen und können sich selbst und ihre Stadt neu erfinden. Game-Theater ist eine neue Verbindung von Theater mit Computerspielen, Gesellschaftsspielen und Rollenspielen. Und so verlässt der BELIEVE TANK das LTT und zieht in die swt-Maschinenhalle am Wehr, an einen Ort, der atmosphärisch neue Möglichkeiten schafft.

„State of Diebenga“ ist der Abschluss des zweijährigen Kooperationsprojekts BELIEVE TANK. Nach Recherchen, Gesprächsformaten, Stadtspaziergängen, Theater in allen Räumen und einer Uraufführung entwirft das BELIEVE TANK-Team ein Game-Theater, mit dem auch große Fragen spielerisch verhandelbar sind.