In ihrer über dreißigjährigen Bandgeschichte hat die Besetzung von Status Quo die ein oder andere Veränderung mitgemacht.

Die Tour »The last night of the Electrics« soll nun aber die letzte große Show mit elektrischen Gitarren sein. In Schwetzingen erhalten die Musiker auf der Bühne zu dem Unterstützung von Uriah Heep.