special guest: Ken Hensley

Noch bevor ihre phänomenale "The Last Night Of The Electrics" Tour kurz vor Weihnachten in England zu Ende geht, beglücken STATUS QUO ihre Fans mit der Nachricht, dass sie im November & Dezember 2017 mit "AQUOSTIC LIVE" - it rocks! wieder in Deutschland und am 15.12. in der Liederhalle Stuttgart zu Gast sein werden:Mit "AQUOSTIC LIVE" - it rocks! bewegen sich STATUS QUO nach über 50 Jahren als eine der weltbesten Hard Rock Bands aus ihrer Komfortzone. Erstmals werden Francis Rossi, Richie Malone, Andy Bown, John Rhino Edwards und Leon Cave ihre international gefeierten Unplugged-Shows im Herbst 2017 in 10 Städten in Deutschland präsentieren.So können sich die Fans live auf sorgfältig ausgewählte, neu gestaltete Quo Klassiker wie "In The Army Now", "Hold You Back", "Roll Over Lay Down" oder "Ice In The Sun" freuen im neuen akustischen Gewand auch ohne die Trademark-Telecaster Gitarren.Nachdem STATUS QUO im Zuge ihrer "The Last Night Of The Electrics Tour" durch Europa mit 15 Konzerte in Deutschland im November angekündigt hat, dass es sich hierbei um die letzte elektrische Tour handelt, ist es Zeit nach vorne zu schauen. Aquostic ist die Zukunft von STATUS QUO."AQUOSTIC LIVE" - it rocks! wird den Fans eine großzügige Ansammlung an Quo Klassikern im neuen akustischen Gewand präsentieren. Dies ist der neue Sound einer Band, die in der Gegenwart lebt und die Zukunft entwickelt während sie die eigene Vergangenheit pflegt.