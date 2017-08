Steady Work by Dear Friends X Level of Intimacy

Kassem Mosse, Samo DJ, Aziesch

Leipzigs Gunnar Wendel, den meisten eher bekannt als Kassem Mosse, ist bereits seit mehr als einem Jahrzehnt ein anerkannter und vielgeschätzter Produzent und DJ und doch sind sowohl sein musikalischer Stil als auch seine Persönlichkeit schwer zu greifen. Von Dancefloor-Hymnen bis hin zu minimal-arrangierten Ambient-Soundscapes scheinen seine Produktionen auf eine unterschwellige Weise Emotionen von musikalischen Kennern weltweit zu berühren und sind Teil fast jeder DJ-Kollektion. Seit Jahren hauptsächlich als Galeonsfigur des Workshop Records-Labels mit diversen Releases tätig, führt er ebenfalls sein eigenes Label Ominira, zuletzt mit einem Release Von Move D und Thomas Meineke.Aus Stockholm, Schweden, kommt Samo DJ, der seine eigenen Produktionen und Remixe in den letzten Jahren auf Untergrundgrößen wie The Trilogie Tapes, Klasse Wrecks, Public Possesions und L.I.E.S. herausbrachte und im Jahr 2011 bereits sein eigenes Born Free-Plattenlabel zusammen mit Sling begründete. Darüberhinaus sorgten seine technischen DJ-Skills und seine vielfältigen Sets für eine breite Anerkennung und brachten ihn in die namenhaften Clubs und Festivals Europas.Aziesch, ein weiterer Resident im Robert Johnson, wird sich den beiden anschließen. Als Gastgeber der Presence Party-Serie, bringt er regelmäßig Acts wie Pearson Sound, Joy Orbison, PLO Man oder Samo DJ selbst auf den prestigeträchtigen Holzboden, um nur einen kleinen Einblick in seinen musikalischen Geschmack zu geben. Seine Programmierung spiegelt sich auch in seinen Sets wider, was einige von euch bereits im letzten Jahr bei der Herbst/Zeit/Lose im Karlstorbahnhof erlebt haben.