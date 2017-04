Der Produzent Stefan ARITZONA Hans legt in seiner Einzelausstellung den Schwerpunkt auf die Bildgattung Landschaft. Die kleinformatigen Aquarelle sind überwiegend vor Ort in Pleinairmalerei entstanden. Für die Eröffnung, am 06. Mai 2017 um 19 Uhr, konnte er Frau Dr. Matthia Löbke, die künstlerische Leiterin des Heilbronner Kunstvereins, gewinnen, die in die Ausstellung einführen wird. Den musikalischen Rahmen gestalten mit hallenden Gitarren, Becken und Geige Beni, Jonas und Sarah mit ihrem Surfsound. Die Werke können immer sonntags von 14 bis 18 Uhr bis einschließlich 28.5. besichtigt werden.