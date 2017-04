× Erweitern Koschitzki Stefan

JAZZ - Standards & Originals

In seiner Reihe „The next Generation of Jazz, Soul Rhythm & Blues“ präsentiert der Stuttgarter Musikdozent Werner Acker den Saxofonisten Stefan Koschitzki. „Koschitzki ist (...) der heimliche Star des Abends“, berichteten die Stuttgarter Nachrichten. „Seine Solos auf dem Altsaxophon sind schlicht phänomenal.“ Das Geheimnis des 1982 geborenen Musikers liegt darin, dass er sein Publikum nie aus dem Auge verliert. Sein Spiel ist deutlich jazzfundiert und doch geht es ihm in erster Linie darum, Emotionen zu wecken und das Risiko zu suchen. Ausflüge in Pop-, Rock- oder Soulsphären sind dabei stets willkommen und werden mit einem frischen Augenzwinkern präsentiert. So klingt aktueller Jazz am Puls der Zeit, der bei aller Komplexität vor allem auch zu unterhalten weiß.

Stefan Koschitzki – TenorsaxofonPeter Röhm (p)Werner Acker (guit)Brian Thiel (b)Julian Feuchter (dr)