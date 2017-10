Stefan Kübler – „Reverse“

Kübler erforscht mit seiner raffinierten Technik die Funktionsweise des Bildes selbst. Er hinterfragt auf intellektuelle und sensible Weise die Konstruktionsmechanismen von Wirklichkeit und Wahrnehmung.Der Künstler fordert auf, aktiv in das Bild einzutreten, und es wie auf einer Reise zu erleben. Indem er das vollständige und sofortige Erfassen des Realen verhindert, zwingt er den Betrachter dazu, auf Bewegung und damit auf Zeit zurückzugreifen.In einer Kultur voll von Bildern, die auf ihren Informationsgehalt zum sofortigen Verbrauch reduziert und in einem rasenden Tempo verdaut werden, schlägt Kübler uns die Rehabilitation des Blickes vor und lädt uns ein, die Erfahrung des Betrachtens wieder zu erleben.In der Ausstellung „Reverse“, in der Galerie peripherie, vereint Stefan Kübler großformatige Collagen aus alltäglichen Materialien wie Postkarten, Fototapete und Poster mit einer Malerei, die durch den Glanz ihrer glatten Oberfläche und der Intensität ihrer Farbe verzaubert.

Ausstellungszeiten: 10.11. bis 23.12. / Do bis So 17h-20h

www.galerie-peripherie.de – www.stefan-kuebler.com