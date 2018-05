Davis & captured Moments

× Erweitern Davis Davis

Was verbindet einen australischen Flötisten, einen schwedischen Gitarristen und einen deutschen Bassisten? Charles Davis und seine beiden Mitmusiker machen in extravaganter Besetzung lyrische Kammermusik der Spitzenklasse.

Als musikalische Nomaden sind sie daran interessiert, ihre verschiedenen musikalischen Einflüsse zu verbinden. Dabei spannen Sie einen weiten Bogen von Jazz über Folklore aus Osteuropa bis hin zu arabischer Musik. Ihre Darbietung strahlt eine stille Intensität aus, alles ist transparent und klar, frei von überflüssigen Attitüden, sodass die Eigenschaften der einzelnen Instrumente und die Interaktionen zwischen den drei Musikern deutlich zu verfolgen ist. Und genau diese Momente sind mit den „eingefangenen Augenblicken“ aus dem Ensemblenamen gemeint.Die Vielfalt des Programms von Captured Moments und die außergewöhnliche Spielweise der drei Musiker fügt sich zu einer ganz eigenen musikalischen Sprache zusammen. Außerdem gelingt es dem Trio zu zeigen, dass es auch ohne Schlagzeug rhythmisch heiß hergehen kann. Der Konstanzer Flötist mit australischer Herkunft verfügt über ein immenses Repertoire an menschlich möglichen Ausdrucksformen, die er mit seinem Repertoire von diversen Querflöten souverän umformt. Der in Stuttgart lebende, deutsch-schwedische Jazzgitarrist Sven Götz bringt seine Erfahrung als fesselnder Solist und subtiler Begleiter mit den Farben seiner akustischen Gitarren ein. Seine Kompositionen wecken Assoziationen zu weiten. nordischen Landschaften. Der Bassist Steffen Hollenweger studierte an der Musikhochschule Mannheim und gehört zur jungen Generation talentierter deutscher Jazzmusiker. Er ist eine gefragter Begleiter und in viele unterschiedliche musikalische Projekte involviert.