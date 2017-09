Was den gebürtigen Österreicher nach Deutschland getrieben hat? Wir wissen es nicht. Was Stefan Waghubinger selber treibt, ist hingegen klar: Österreichisches Lamentieren, auf höchstem, ja alpinem Niveau. Das hat ihm zwar locker „Das Schwarze Schaf des Fördervereins Niederrheinischer Kabarettpreis e. V.“ eingebracht, aber zugleich ein Problem. Denn während Waghubinger von Bühne zu Bühne eilte, um den „Trierer Comedy Slam“ zu gewinnen und den Bonner „Paukenschlag“ abzuräumen, nicht zu vergessen den Klagenfurter „Herkules“, und weil auch der „Stuttgarter Besen“ und die „Tuttlinger Krähe“ noch her mussten – blieb zwangsläufig seine Steuererklärung hunderte von Auftritten lang unerledigt. Dann hat das Finanzamt nachgefragt, zuletzt unerbittlich. Jetzt greift Steuer-Mann Waghubinger zum letzten Mittel. Er nimmt die leidigen Papiere mit auf die Bühne, damit ihm das Rampenlicht Erleuchtung verschaffe. Dort kommentiert er nun pointenreich-liebevoll das Leben und erklärt Stück für Stück die Steuer live. Wir Zuschauer füllen nach der Vorstellung mühelos das Formular AB aus: „Außergewöhnliche Belustigungen“. Veranstaltung in Kooperation mit dem Kulturamt Marbach. Weitere Infos auch unter www.stefanwaghubinger.de.