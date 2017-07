Na? Im Stress? Effektiv? Sind Sie ein „Mover“? Ein Winner? Sind Sie im Trend? Also individuell? Also wirklich individuell? Also anders als die anderen, die immer nur anders sein wollen als die anderen? Und? Macht´s Spaß?

Ihr Name ist Kerker. Stefanie Kerker. Und sie hat sie: Die Lizenz zum Trödeln. Allerdings hat sie Probleme, davon Gebrauch zu machen. Denn selbst in den letzten Winkeln des privaten Alltags lauern sie, die Verführungen des „Schneller, Höher, Weiter!“: Mach was aus Dir! Mach was aus Deiner Beziehung! Mach was aus deinen Kindern! Improve your style! Improve your smile! Improve your Hinterteil!

Ukulele, Boomwhackers und weitere skurrile Klänge im Anschlag spioniert sich Stefanie Kerker durch ihr Leben und das ihrer Mitmenschen. Sie stolpert vom Wäschekorb in die Wirtschaftspolitik, vom Windeleimer in die Nachhaltigkeitsdebatte, kommt von Linsen über Spätzle zu turbokapitalistischen Bildungsidealen und erteilt überall da, wo sie die Gekidnappten des pausenlosen, allumfassenden Wettbewerbs entdeckt - wortwitzig, selbst-ironisch, feinfühlig - den Befehl zum Trödeln. Nicht zum hippen Slowdown oder zum trendigen Entschleunigen um den Akku für den nächsten Sprint wieder aufzuladen – sondern zum TRÖDELN. Ohne „um zu“.

Eine Absage an Leistungs-, Effizienz-, Erfolgs-, Originalitäts- und Wachstumswahn aus der Sicht einer Kreativ-Schaffenden, Durchschnitts-Verwirrten und Mutter.