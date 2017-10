Stefanik & Kaden b2b

Was viele nicht wissen: Daniel Stefanik und Mathias Kaden haben sich als B2B-Duo zusammengetan – schon seit über 10 Jahren. ”Für mich ist er der perfekte back 2 back-Partner“ – ein Satz, der von Mathias Kaden und Daniel Stefanik gleichermaßen zu hören ist, spricht man sie auf ihr gemeinsames DJ-Duo Stefanik & Kaden an. Mathias Kaden und Daniel Stefanik eint die tiefe Leidenschaft für elektronische Musik und deren befreiender Energie im Club oder auf dem Festival. Beiden ist die Spielfreude jederzeit anzusehen, wenn sie hinter den Turntables stehen und verschiedene Spannungsbögen aufbauen.

Aus Mathias Kadens minimalistisch bis deep ausschweifendem House sowie Daniel Stefaniks subtil-treibendem Techno entfaltet sich im Stefanik & Kaden-Mix eine eigene große Welle an verschiedenen Sounds und Stimmungen – besonders bei den endlosen Heimspielen in ihren Homebase-Clubs Distillery und Muna. Doch auch auf Festivals wie Love Family Park, Think Open Air und Soenda sowie bei kürzeren Club-Gigs in Spanien, Frankreich und Großbritannien erzeugten die beiden immer eine euphorische und beseelte Atmosphäre mit glücklichen Tänzern – und jetzt endlich auch im Kowalski. Beide waren schon solo bei uns zu Gast und wir freuen uns nun, in den seltenen Genuss ihres Back2Back-Sets zu kommen. Take your chance!