Stefano Bollani beherrscht eine Kunst, die viele andere Jazzer verlernt haben. Er versteht es, sein Publikum zu unterhalten. Der Spaß an der Musik – whatever he plays – ist seine maßgebliche Triebfeder. Das hat er auf seinem letzten Soloalbum „Joy In Spite Of Everything“ mustergültig bewiesen. „Seine unbändige Spielfreude machte ihn auch zu einem Publikumsliebling“, so die Fachpresse. Am Donnerstag, 22. Juni 2017, 20 Uhr, gibt der italienische Ausnahmemusiker in der Musikschule Fellbach (Untere Schwabstraße 51) eine Kostprobe seines Könnens. Der Star am italienischen Pianistenhimmel wurde klassisch ausgebildet. Nach seinem Abschluss am Konservatorium wandte sich der 1972 geborene Mailänder der Popmusik und dem Jazz zu und spielte mit Größen wie Phil Woods, Han Bennink und Richard Galliano zusammen. Mit Preisen bedacht – 1998 Bestes neues Talent, 2000 Django d’Or, 2013 ECHO Jazz –, gehört er heute zu den führenden Jazz-pianisten in Europa. Bollani sei ein geistreicher, humorvoller, hintergründiger Pianist und ein pointierter Komponist, ein Stiljongleur und ein Virtuose, der Anspruch und Leichtigkeit miteinander in Einklang bringt, hieß es in der Begründung für den Trier Jazz Award 2014. Als Liebhaber des volkstümlichen Liedguts seines Landes lässt er immer auch italienische Stilelemente einfließen. Ihm zuzuhören ist pure Freude, denn er zieht – spielerisch vom Flügel zum Fender wechselnd – das Publikum in seinen Bann: Meister auf dem Klavier und hoch inspirierter Unterhalter, der mit Leidenschaft Grenzen auslotet und sprengt.

Für die Pausenbewirtung sorgt der Fellbacher Weltladen.