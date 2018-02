Stefano Minder (CH)

Der italienischer Jazzsänger Stefano Minder tourt zur Zeit mit seinem Quartett durch Deutschland, die Schweiz und Italien.

Der Sänger wird sein erstes selbstproduziertes Debut-Album 'Love Through My Eyes' vorstellen. Das Album enthält zehn Songs, die Stefano in dem letzten Jahr, in einer emotional intensive Zeit, am Ende eine langjährigen und wichtigen Beziehung, geschrieben hat. Jeder Song gräbt tief in die Seele von Stefano, wodurch jede Komposition ein wichtiges biographisches Ereignis darstellt. Fortwährend sucht der Sänger nach neuen Wegen, seiner Stimme mit neuen Formen Ausdruck zu verleihen und neue Farben und Welten zu erschaffen. Sein Motto lautet: „Die menschliche Stimme ist ein Instrument, mit dem man experimentieren und welches erweitert werden kann“. Während der Tour wird Stefano von erstklassigen Musikern aus Leipzig begleitet: Nils Baumbach am Piano, Stephan Deller am Bass und Christoph Schütze am Schlagzeug.

http://www.stefanomindermusic.com