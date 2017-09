Die Saxophonistin, Sängerin und Komponistin Stephanie Lottermoser überschreitet gekonnt und ganz bewusst Genregrenzen und verbindet all ihre Einflüsse zu einer eigenen, ganz persönlichen musikalischen Sprache. Ihr aktuelles drittes Solo-Album „Paris Songbook“ präsentierte sie mittlerweile bei zahlreichen Konzerten sowie auf Festivals und in Clubs in Deutschland, Österreich, der Schweiz, und Frankreich. Sie ist weiterhin Yamaha Artist und Dozentin im Bayerischen Landesjugendjazzorchester, war featured artist beim internationalen Festival „Smooth Jazz Europe“ und mit ihren letzten beiden Alben in der Liste der besten Veröffentlichungen des Jahres der amerikanischen „L.A. Jazz Station“ aufgeführt.

Pianist Jan Eschke (Martin Grubinger, Earforce Big Band), Bassist Ludwig Klöckner (Organ Explosion), Martin Kursawe (C.B. Green, Helene Fischer) und Schlagzeuger Christoph Buhse (Annett Louisan, Joja Wendt) bilden sowohl begleitend als Rhythmusgruppe als auch solistisch die perfekte Mischung für ihre Musik. Groove und Spielfreude pur!

"Eine grandiose Performance: Vielseitigkeit und genreüberschreitende Kreativität von Jazz bis Funk, Soul und Blues gehören wie ein Händchen für Arrangements zu den Stärken der charismatischen Künstlerin ...die Band hellwach, präsent und spielfreudig." (Sigrid Jahn)

Stephanie Lottermoser (ts, voc, comp), Jan Eschke (keys), Ludwig Klöckner (b), Christoph Buhse (dr), Martin Kursawe (git)