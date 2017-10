× Erweitern Stephanie Neigel

Neigel - Kraus - Stelter - Baldu - Engelberth - Das kann nur gut werden!

Wenn so exzellente Musiker wie Stephanie Neigel (Gesang, Gitarre, Klavier), Joo Kraus (Trompete, Effekte), Daniel Stelter (Gitarre) und Tommy Baldu (Schlagzeug) sich zusammen tun, um einen gemeinsamen Abend zu gestalten, ihre Songs mitbringen, um Sie gemeinsam neu zum Leben zu erwecken, dann ist eine wahre Freude der Jazz-Pop Kultur vorprogrammiert. Für die jazzige Würze am Klavier sorgt Volker Engelberth. Der Jazzpreisträger Baden Württembergs ist langjähriges Mitglied der Band um Stephanie Neigel Band, ebenso wie der Stuttgarter Bassist Alexander Merzkich. Es wird einige Premieren aus Neigels kommendem dritten Album zu hören geben, erstmals in deutscher Sprache und wie immer aus eigener Feder. Hier geht es z.B. um Themen die wir alle kennen: um „SIE" und um „IHN", um "DAS KIND" und den „EGOISTEN" in unserer Gesellschaft. Um den Drang zu „GEHN`" oder die Angst, jemanden zu verlieren. Doch auf so schöne Weise in Worte gefasst, in Melodien verpackt und aufrichtig begleitet, sodass wir uns den Gefühlen, die beim Zuhören aufkommen, nicht entziehen können. Nicht entziehen wollen. Warum auch, genau dafür ist Musik da. Unter dieser Prämisse steht der ganze Abend: ob Stelters neue Songs aus seinem fünften Album „Humming Songs“ oder Joo Kraus' enormes Repertoire an groovigen und experimentellen Klängen an der Trompete, Baldus einzigartigem Schlagzeugspiel oder Engelberths Fliegen über die Tasten und Harmonien. Es wird gute Musik gemacht, es darf jazzig, groovig oder soulig sein. Was genau es ist, ist letztlich egal. Große Freude wird es machen und großes Kino sein - und zugleich einfach nur ehrliche und schöne Musik von Menschen, die lieben was sie tun. Nicht mehr und nicht weniger.

Stephanie Neigel:Seit Jahren ist die junge Künstlerin Teil der deutschen Jazzpop Szene. Ob mit ihrer eigenen Band, ihrem A-cappella Quartett LES BRÜNETTES oder in Kooperationen mit z.B. der HR-Big Band, Al Jarreau oder Dennis Mackrel, die Vollblut-Musikerin liebt was sie tut. Jazz, Soul und Blues finden unter ihren Fingern zu einer ganz eigenen Mischung, die sich mal in sanften Country-Beats offenbart, mal an den Soul der 70er Jahre erinnert. Gleichzeitig ist Neigels Klangfarbe anders als die bekannter Singer/Songwriter-Stimmen der Gegenwart. Sie hat einen enormen Stimmumfang der hier und da aufblitzt wie ein Diamant, sich jedoch immer der Aussage des Songs unterordnet. Sie kann es knarzen und krachen lassen, leise und sanft, gar zerbrechlich sein, ihre 4 Oktaven für eine energetische Skat-Improvisation benutzen, schreien und lachen. Wo auch immer sie der Song hinträgt, es ist eine reine Freude ihr zuzuhören. Bei Konzerten wird ihr Publikum jedes Mal zum Teil des Arrangements. Denn die Künstlerin hat einen klaren Anspruch an einen gelungenen Auftritt: „Es geht mir am Ende immer darum, dass alle einen berührenden, erfrischenden Abend hatten und inspiriert nach Hause gehen.“

Joo Kraus:Joo Kraus ist ein Urgestein der innovativen Musikerszene. In frühen Jahren formierte er die Band „Kraan“ mit Helmut Hattler, spielte unzählige Tourneen und Konzerte auf der ganzen Welt, war mit dem späteren Duo „Tap Two“ äußerst erfolgreich unterwegs und wurde für sein 5. Album „Painting Pop“ mit dem Jazz-Echo als bester Trompeter ausgezeichnet. Ob als Solist mit seinen eigenen Formationen oder als Sideman mit Musikgrößen wie Nana Mouskouri, der Ulmer hat seine Wahrnehmung für Musikstile aus aller Welt geöffnet, aber seine mal schwermütigen, mal heiteren Melodien bleiben hundert Prozent Joo Kraus.

Daniel Stelter:Der Ausnahme-Gitarrist Stelter fühlt sich in der Klassik, im Jazz sowie im Pop zu Hause. Mit seinen mittlerweile 5. Alben als Bandleader, Solo und Duo Alben als Gitarrenvirtuose mit z.B. Lulo Reinhard und unzähligen Pop- und Jazz Produktionen für z.B. „Sing meinen Song“ (VOX), Ringsgwandl, die NDR-Bigband oder Gregor Meile ist er einer der gefragtesten Konzert- und Studio-gitarristen Deutschlands. Jüngst wurde er als Co-Star auf Helmut Hattlers neuem ACT-Album gefeatured.

Tommy Baldu:Sein unverwechselbarer Sound am Schlagzeug und sein Gespür für Songs und Arrangement machen ihn zu einem der beliebtesten Drummer der Musikszene. Ob für Laith al Deen, Edo Zanki, Ringsgwandl oder seiner Band Triband, er macht den Bandsound speziell und bringt eine unglaubliche Energie mit auf die Bühne. Bei seinen „Vereinsheim“-Konzerten lädt er sich regelmäßig aktuelle und befreundete Künstler wie MINE, MAX PROSA oder CÄETHE ein und ist damit längst kein Geheimtipp mehr.

Volker Engelberth:Der Ausnahmepianist Volker Engelberth wurde bereits mit dem Jazzpreis Baden-Württemberg, sowie dem Förderpreis der Kunststiftung Baden-Württemberg ausgezeichnet. Seit einigen Jahren hat er einen Lehrauftrag für Jazzklavier an der Musikhochschule in Stuttgart und konnte sich mit seinem eigenen Trio und Quintett als Bandleader und Sideman zu einer festen Größe des neuen deutschen Jazz etablieren.