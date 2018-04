Ein Abend mit Joo Kraus, Daniel Stelter, Tommy Baldu, Alex Merzkirch und Volker Engelberth.

Wenn so exzellente Musiker wie Stephanie Neigel (Gesang, Gitarre, Klavier), Joo Kraus (Trompete, Effekte), Daniel Stelter (Gitarre) und Tommy Baldu (Schlagzeug) sich zusammen tun, um einen gemeinsamen Abend zu gestalten, ihre Songs mitbringen, um Sie gemeinsam neu zum Leben zu erwecken, dann ist eine wahre Freude der Jazz-Pop Kultur vorprogrammiert.

Es wird viele Premieren aus Neigels 3.Studioalbum zu hören geben, erstmals in deutscher Sprache und wie immer aus eigener Feder. Hier geht es z.B. um Themen die wir alle kennen: um „SIE" und um „IHN", um "DAS KIND" und den „EGOISTEN" in unserer Gesellschaft. Um den Drang zu „GEHN`" oder die Angst, jemanden zu verlieren. Doch auf so schöne Weise in Worte gefasst, in Melodien verpackt und aufrichtig begleitet, sodass wir uns den Gefühlen, die beim Zuhören aufkommen, nicht entziehen können. Nicht entziehen wollen. Warum auch, genau dafür ist Musik da. Unter dieser Prämisse steht der ganze Abend: ob Stelters neue Songs aus seinem fünften Album „Humming Songs“, bei dem Neigel mitgewirkt hat oder Joo Kraus' enormes Repertoire an groovigen und experimentellen Klängen an der Trompete, Baldus einzigartigem Schlagzeugspiel oder Engelberths Fliegen über die Tasten und Harmonien.

Es wird gute Musik gemacht, es darf jazzig, groovig oder soulig sein. Was genau es ist, ist letztlich egal. Große Freude wird es machen und großes Kino sein - und zugleich einfach nur ehrliche und schöne Musik von Menschen, die lieben was sie tun. Nicht mehr und nicht weniger.